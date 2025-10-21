Pizzarotti rende pubblica l’intenzione di dismettere il ramo ferrovie
Sul sito della società l’avviso relativo alla richieste di offerta per le quote di 13 consorzi attivi in altrettante opere in corso
Impresa Pizzarotti, terzo general contractor italiano nelle classifiche di Guamari con un fatturato consolidato 2024 di 1,5 miliardi (incrementata del 25,4%), si avvia a una “cura dimagrante” per rimettere in sesto i suoi conti (nell’ambito di una procedura di «composizione negoziata della crisi di impresa»). E quindi ha recentemente reso pubblica l’intenzione di dismettere il proprio ramo d’azienda attivo nel comparto della costruzione di infrastrutture ferroviarie comprendente le quote in possesso...