Tensione nel governo, sugli affitti brevi prove di retromarcia
Pressing di Forza Italia a favore del credito e dei bed&breakfast. E il ministro Giorgetti invita ad aspettare i testi definitivi
La via è stretta, ma l’apertura alle modifiche c’è. Tanto sul nodo del contributo chiesto alle banche quanto su quello degli affitti brevi. La schiarita - anticipata implicitamente dall’invito del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al consiglio federale della Lega, «ad aspettare il testo definitivo della manovra» - è arrivata nel corso di una riunione al ministero dell’Economia nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di una giornata di nuove tensioni nella maggioranza.
Con la Lega di Matteo...