Gite scolastiche chiavi in mano con i bandi di gara della Consip

Gite scolastiche, si cambia. Da quest’anno le scuole che vogliono organizzare viaggi di istruzione o stage linguistici per i propri alunni avranno a disposizione una piattaforma dedicata di Consip che ha appena avviato una gara da quasi 50 milioni di euro ed entro il 3 novembre aspetta di ricevere le offerte degli operatori turistici interessati. Così facendo gli istituti scolastici potranno acquistare servizi “chiavi in mano” direttamente da imprese qualificate, senza dover bandire gare autonome...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi