Gite scolastiche chiavi in mano con i bandi di gara della Consip
Dal 1° giugno si applica anche alle scuole la nuova disciplina prevista dal Codice <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">appalti: entro il 3 novembre attese le offerte degli operatori turistici, ma le imprese sono preoccupate</span>
Gite scolastiche, si cambia. Da quest’anno le scuole che vogliono organizzare viaggi di istruzione o stage linguistici per i propri alunni avranno a disposizione una piattaforma dedicata di Consip che ha appena avviato una gara da quasi 50 milioni di euro ed entro il 3 novembre aspetta di ricevere le offerte degli operatori turistici interessati. Così facendo gli istituti scolastici potranno acquistare servizi “chiavi in mano” direttamente da imprese qualificate, senza dover bandire gare autonome...