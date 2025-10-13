Manodopera, prova rigorosa di equivalenza per chi sceglie un Ccnl diverso dal bando
Tar Toscana: l’onere tocca all’operatore e non basta una dichiarazione generica, la parità di condizioni deve essere dimostrata in mondo puntuale
La disciplina relativa all’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicabile negli appalti pubblici ha subito significative modifiche con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e con il successivo correttivo del 2024 (Dlgs. 31 dicembre 2024, n. 209).
L’art. 11 del codice, nella sua formulazione originaria, stabiliva un principio cardine: al personale impiegato negli appalti pubblici e nelle concessioni deve essere applicato il contratto collettivo «in...