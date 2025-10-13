Accesso alle offerte, il chiarimento del bando tipo Anac: al Rup le decisioni sull’oscuramento
Il nuovo modello tipo pubblicato dall’Anticorruzione spiega come devono comportarsi i Responsabili del progetto
Il nuovo bando tipo, dedicato agli appalti di servizi e forniture nel sopra soglia, rispetto all’omologo del 2023 fornisce un importante chiarimento in tema di accesso agli atti ed una chiara interpretazione, in particolare, dell’articolo 36 del codice.
La prima versione del bando tipo, risalente al 2023, in tema di accesso, si limitava a chiarire...