Assorup: subito la «patente» e un fondo per formazione e incentivi

Una patente per certificare competenze e responsabilità dei Responsabili unici del progetto (Rup) e un fondo strutturale per formazione e incentivi: sono le due richieste chiave emerse dal 3° congresso nazionale di Assorup, svoltosi questa mattina a Firenze, che ha riunito centinaia di tecnici e dirigenti della pubblica amministrazione da tutta Italia.

«Serve una svolta – ha esordito il presidente dell’associazione Daniele Ricciardi –. Serve una scelta politica e amministrativa chiara. Chiediamo l...