Gravi illeciti, tocca alla Pa provarli e individuare l’amministratore di fatto
Il Tar Lombardia chiarisce anche che non bastano le notizie di cronaca per presumere l’inaffidabilità dell’operatore: bisogna fare riferimento ai «mezzi di prova» previsti dal codice
Grava sulla stazione appaltante l’onere di individuare la figura dell’amministratore di fatto e la sussistenza del grave illecito professionale in capo all’operatore economico. In particolare, sarà tenuta a:
1) individuare, anche avvalendosi dei c.d. “elementi sintomatici di gestione”, la figura dell’amministratore di fatto che ha compiuto atti di gestione che siano in grado di “guidare o influenzare” l’attività sociale;
2) provare il grave illecito professionale compiuto dall’amministratore di fatto...