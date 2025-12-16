Herambiente gestirà i servizi di economia circolare in Vaticano
L’accordo della durata <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">di 18 mesi è lo sviluppo di un protocollo d’intesa del 2024</span>
Dispone da tempo di isole ecologiche e da oltre un decennio promuove negli uffici e nelle abitazioni la raccolta differenziata, dopo aver dislocato sul territorio gli appositi cassonetti. Fino a ora però il sistema della gestione dei rifiuti era spezzettato. Nello Stato del Vaticano non sarà più così. L’intero pacchetto dei servizi ambientali è stato infatti affidato a Herambiente, la società del gruppo Hera che opera nel campo del trattamento e del recupero dei rifiuti. Il contratto con la multiutility...