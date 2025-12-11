Accesso agli atti: niente delega, basta la carta d’identità

Il Tar Parma (sentenza n. 378/2025) ha chiarito con un principio di grande rilievo pratico e innovativo che l’istanza di accesso agli atti presentata da un soggetto in nome di un altro non richiede necessariamente la produzione di una specifica delega o procura formale: è sufficiente che la richiesta indichi chiaramente chi sia l’interessato e che ad essa sia allegata la copia del suo documento d’identità. Una pronuncia che segna un cambio di passo significativo nella gestione delle istanze di accesso...

