Il bonus asili 2026 imbarca micro nidi e spazi gioco
Interessate le famiglie con bambini fino a 36 mesi, esclusi i servizi ricreativi
Arrivano le indicazioni dell’Inps sul bonus asilo nido per il 2026 (circolare 123/2025). L’elemento di novità è che aumenta la platea delle strutture la cui frequenza da parte del bambino consente di beneficiare del sostegno. Tra le “new entry”, sezioni primavera, nidi e micro nidi.
È stata la legge 232 del 2016 a prevedere per i nuovi nati dal 1° gennaio 2016, e a partire dal 2017, un contributo su base annua, parametrato a undici mensilità, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di...