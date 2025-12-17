Porti turistici, l’Antitrust richiama all’obbligo di motivazione per l’autoaffidamento
La concorrenza, per essere reale, richiede regole chiare, tempi certi e criteri non discriminatori
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l’atto di segnalazione 2117 del 20 novembre 2025, affronta il tema della corretta applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e delle concessioni demaniali marittime, riaffermando tre principi cardine. In primo luogo, la gestione di un servizio pubblico locale di carattere economico, anche quando avvenga mediante strumenti organizzativi riconducibili all’ente locale, richiede il rispetto degli obblighi motivazionali...