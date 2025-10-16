Il dehors con tenda retrattile e vetrate scorrevoli è una pergotenda
Il Consiglio di Stato corregge il Tar ribadendo che l’apposizione di vetrate scorrevoli perimetrali sono inidonee a trasformare lo spazio esterno in un ambiente stanziale chiuso e stabile e pertanto si tratta di edilizia libera
Il Consiglio di Stato torna ciclicamente sulla definizione di pergotenda per dirimere controversie in parte dovute anche a un periodo di incertezza normativa nella definizione di questo intervento edilizio, il cui appeal è legato alla sua classificazione di edilizia libera. Recentemente ha annullato una sentenza del Tar Piemonte per non aver correttamente individuato l’orientamento giurisprudenziale tracciato proprio da Palazzo Spada, seguito a una effettiva incertezza sul tema a causa di pronunce...