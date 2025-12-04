Vanno demolite le opere aggiunte all’immobile oggetto di istanza di condono

L’istanza di condono su un immobile modificato nel corso dell’iter è improcedibile e l’amministrazione deve emanare il provvedimento di demolizione della nuova struttura, costruita abusivamente in luogo di quella già realizzata sine titulo. È quanto emerge da una sentenza del Tar della Campania, la numero 1958/2025 in merito al ricorso di una persona che aveva presentato istanza di condono per un’opera abusiva realizzata in area agricola. La vicenda inizia quando la ricorrente, tra la fine degli ...

