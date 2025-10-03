Il periodo di aspettativa sindacale non conta per l’anzianità di servizio
In quanto si traduce in una sospensione dell’attività lavorativa e non può essere computata nel calcolo del periodo di servizio
A differenza del distacco, l’aspettativa sindacale non retribuita non può essere considerata utile ai fini della progressione di carriera, in quanto si traduce in una sospensione dell’attività lavorativa e non può essere computata nel calcolo del periodo di servizio. Lo afferma la sezione di controllo per la Sardegna della Corte dei conti con la deliberazione n. 147 del 22 settembre.
Il fatto
Il...