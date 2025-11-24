Il ruolo del Rup e dei «collaboratori» nella Relazione Anac al nuovo Bando-tipo
Documento vincolante con possibilità di scostamenti solo motivati
L’Anac ha pubblicato la relazione tecnica illustrativa del bando tipo n. 1/2025 diretto a chiarire gli interventi apportati e le scelte operate (anche in seguito ai vari suggerimenti anch’essi oggetto di pubblicazione). Tra le indicazioni di maggior rilievo – fermo restando che il documento risulta di grande utilità, anche pratica, per il Rup e per i collaboratori “ausiliari” del responsabile unico -, si evidenzia che il bando è vincolante per gli appalti beni/servizi del sopra soglia ed ogni scostamento...
