Immobili, il mercato rilancia: fatturato dei Paesi big oltre quota mille miliardi
Forum Scenari Immobiliari. Nel 2025 stimati 11 miliardi di investimenti in Italia. Nel 2026 attesi 12 miliardi di capitali. Il traino delle seconde case
Nonostante le incertezze macroeconomiche e i venti di guerra, i principali mercati immobiliari europei mostrano di saper tenere la rotta e registreranno una crescita positiva, quest’anno e anche il prossimo. La fotografia dell’anno in corso e l’affresco di quello che verrà saranno al centro del 33° Forum di Scenari Immobiliari, che si svolgerà il 19 e 20 settembre nella consueta cornice di Rapallo (Genova).
Il quadro europeo
Il fatturato...