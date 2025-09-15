Immobili, il mercato rilancia: fatturato dei Paesi big oltre quota mille miliardi

Nonostante le incertezze macroeconomiche e i venti di guerra, i principali mercati immobiliari europei mostrano di saper tenere la rotta e registreranno una crescita positiva, quest’anno e anche il prossimo. La fotografia dell’anno in corso e l’affresco di quello che verrà saranno al centro del 33° Forum di Scenari Immobiliari, che si svolgerà il 19 e 20 settembre nella consueta cornice di Rapallo (Genova).

Il quadro europeo

Il fatturato...