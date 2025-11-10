Impianti fotovoltaici, le norme regionali più restrittive sono abrogate tacitamente e vanno disapplicate
È tacitamente abrogata la norma regionale che fissa una distanza minima tra impianti fotovoltaici a terra inferiore a quella prevista dalla norma nazionale. Lo afferma il Tar Toscana con la sentenza n. 1649/2025.
Il caso
Una società ha impugnato il provvedimento con il quale la regione ha negato il rilascio dell’...