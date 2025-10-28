Imposta di soggiorno, «nelle more» novità spinose per i Comuni

Le misure incrementali sull’imposta di soggiorno attualmente vigenti si applicheranno anche per il 2026, è quanto scritto nell’articolo 121 del testo “bollinato” del disegno di legge di bilancio da poco diffuso; ma il maggior gettito sarà destinato «per il 30% al bilancio statale, per incrementare le risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità e del fondo per l’assistenza ai minori». La nuova disposizione arriva «nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive», infilandosi effettivamente in un roveto molto pungente.

La norma in itinere appare criticabile sotto almeno tre aspetti. La prima seria perplessità verte sulla futura e alquanto aleatoria quantificazione tecnica del “maggior gettito”, vista l’ampia autonomia di cui gli enti dispongono in materia di articolazione delle tariffe (che il nuovo decreto in parte va anche ad ampliare), oltre che nelle modalità e nelle tempistiche sia di accertamento che di riscossione. La seconda è rappresentata dalla sgradita novità per i Comuni di dover - per la prima volta - versare allo Stato una quota proprio di uno dei tributi locali più rappresentativi della loro autonomia, istituito dal Dlgs sul federalismo municipale in base alla legge delega 42/2009 attuativa dell’articolo 119 della Costituzione. La terza, infine, si riferisce alla destinazione dell’imposta di soggiorno, che attualmente ricomprende finalità ampie ma comunque inerenti alla gestione delle esternalità determinate dei flussi turistici; il decreto vi aggiungerebbe, adesso, uno scopo del tutto eterogeneo ed estraneo all’ambito originario.

Proprio il 14 ottobre scorso la Camera dei Deputati ha approvato una mozione per l’«incremento del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nonché del Fondo per le spese sostenute dagli Enti locali per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, così da aumentare la percentuale di rimborso ai Comuni delle spese sostenute auspicandone una copertura integrale».La modalità con cui il Governo ha avviato questa manovra appare però incongruo, non solo per i tre suddetti motivi ma anche per la sproporzione fra il fabbisogno dei due fondi sociali citati e le modalità di copertura mediante una quota dell’imposta di soggiorno, difficilmente quantificabile e sicuramente inadeguata. Si tratta di risorse che i Comuni, da anni e con enfasi, chiedono al Governo per far fronte a crescenti problematiche sociali: con questa nuova disposizione, quelle risorse vengono prelevate ai Comuni stessi! Il che fa venire in mente l’antico modo di dire toscano «San Giovannino fa l’elemosina al Duomo», per indicare l’aiuto prestato da qualcuno che ha meno ad un altro che ha più.

C’è da sperare, quindi, che nell’iter parlamentare la disposizione sia fortemente corretta. Va ricordato infatti che, fin dalla sua istituzione (articolo 4 del Dlgs 23/2011) l’imposta di soggiorno è in attesa di un regolamento nazionale; un vuoto normativo di 14 anni che gli enti locali hanno cercato di colmare in proprio, affrontando varie difficoltà e riuscendo bene o male a farla decollare. L’imposta di soggiorno è un importantissimo sostegno finanziario per i servizi di oltre mille comuni; non necessita di ulteriori complicazioni spinose ma anzi è bene che quanto prima si avvii la standardizzazione delle discipline e delle procedure di accertamento e riscossione, anche mediante strumenti telematici adeguati ai tempi.

(*) Componente del consiglio generale Anutel

---------------------------------------------------------------

Formazione ANUTEL

CORSI IN PRESENZA

29/10/2025, Casarsa della Delizia (Pn): L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE DOPO IL CORRETTIVO DEL CODICE 36/2023 E IL DL INFRASTRUTTURE: CRITICITA’ E SOLUZIONI (9,00-16,00)

29/10/2025, Parma: TRIBUTI LOCALI NOVITÀ E PROSPETTIVE 2025 E 2026 (9,00-16,00)

30/10/2025, Misterbianco (Ct): PROCEDURE ESECUTIVE PER LA RISCOSSIONE FORZATA DEI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)

30/10/2025, Ariccia (Roma): LA RIFORMA FISCALE APPLICATA AI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)

4-11/11/2025, Montegiorgio (Fm): PREPARARSI ALLA RIFORMA ACCRUAL: BASI TEORICHE E CONSEGUENZE APPLICATIVE (9,00-16,00)

6/11/2025, Teramo: IMU - FATTISPECIE PARTICOLARI ED ATTIVITA’ ACCERTATIVA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (9,00-16,00)

13/11/2025, Grosseto: TRIBUTI LOCALI: NOVITÀ DEL 2025 E PROSPETTIVE 2026 (9,00-16,00)

14/11/2025, Fiuggi (Fr): ACCRUAL E BILANCIO 2025: ANALISI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI OPERATIVI PREVISTI IN MATERIA DI ACCRUAL A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE RGS N.129/2025 (9,00-16,00)

17/11/2025, Goito (Mn): IL CREDITO TRIBUTARIO E PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI TRA SUCCESSIONI E DIRITTO DELLA CRISI (EX FALLIMENTO) (9,00-16,00)

17/11/2025, Piacenza: IMU ED AREE FABBRICABILI DAGLI ELEMENTI FONDAMENTALI ALL’ATTIVITA’ ACCERTATIVA (9,00-16,00)

18/11/2025, Faenza (Ra): IMU: LE PIÙ RECENTI NOVITÀ NORMATIVE E I PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE (9,00-16,00)

18/11/2025, Lecce: IL PATRIMONIO NELLA RIFORMA ACCRUAL: VALORIZZARE GLI ASSET PUBBLICI PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE (9,00-14,00)

19/11/2025, Padova: L’INVENTARIO NEGLI ENTI LOCALI: LINEAMENTI TEORICI E ASPETTI OPERATIVI ALLA LUCE DELLA CONTABILITA’ ACCRUAL (9,00-16,00)

20/11/2025, Gabicce Mare (Pu): I FABBRICATI NELL’IMU: OGGETTO D’IMPOSTA, BASE IMPONIBILI E OBBLIGHI DICHIARATIVI (9,00-16,00)

27/11/2025, Castelfranco Emilia (Mo): PROCEDURE ESECUTIVE PER LA RISCOSSIONE FORZATA DEI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)

2/12/2025, Cesena: IL CREDITO TRIBUTARIO E PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI TRA SUCCESSIONI E DIRITTO DELLA CRISI (EX FALLIMENTO) (9,00-16,00)

4/12/2025, Ostuni (Br): IMPOSTA DI SOGGIORNO: ISTITUZIONE, GESTIONE E CONTROLLI (9,00-16,00)

18/12/2025, Cinisello Balsamo (Mi): LA TASSA RIFIUTI: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI APPLICATIVI (9,00-16,00)

15/01/2026, Loreto (An): L’INVENTARIO NEGLI ENTI LOCALI: LINEAMENTI TEORICI E ASPETTI OPERATIVI ALLA LUCE DELLA CONTABILITÀ ACCRUAL (9,00-16,00)

22/01/2026, Fano (Pu): NUOVO METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) (9,00-16,00)

6/02/2026, Sede Nazionale ANUTEL: FORUM FISCALITÀ LOCALE 2026 (9,00-16,00)

12/02/2026, Fossombrone (Pu): LA FISCALITÀ LOCALE NEL 2026 (9,00-16,00)

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

5/11/2025: PERCORSO SULLA PROGRAMMAZIONE: DAL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO AL RENDICONTO - III° PARTE (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2025: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- Il corso si terrà dal 17 NOVEMBRE 2025 al 5 DICEMBRE 2025.

https://www.anutel.it/iniziative/formazione_oiv.aspx