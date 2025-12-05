Verifiche dell’organo di revisione su spending review e fondo obiettivi di finanza pubblica

La Ragioneria generale dello Stato sta effettuando dei controlli sui dati di rendiconto 2024 inviati alla Bdap e sulla banca dati Siope, per verificare se gli importi del concorso alla finanza pubblica per l’anno 2024 a carico degli enti corrisponda ai seguenti decreti:

• decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2024 per il concorso previsto dall’articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020 n. 178;

• decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2024 per il concorso previsto dall’articolo 1, comma 533, così come modificato dall’articolo 3, comma 12-decies, lettera a), nn. 1) e 2), del Dl 30 dicembre 2023 n. 215;

Tali importi andavano contabilizzati in competenza con l’utilizzo del codice del Piano dei Conti integrato U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al Ministero dell’economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”.

Tuttavia, se dall’analisi dei flussi Siope, osservati non si riscontra il relativo movimento di cassa, con l’emissione del mandato, versato in quietanza di entrata a valere sui trasferimenti statali erogati a titolo di fondo di solidarietà comunale, nel medesimo anno di competenza del concorso alla manovra di finanza pubblica, ciò non è funzionale al corretto consolidamento dei conti pubblici e vengono richiesti gli opportuni chiarimenti in merito da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Pertanto nelle verifiche di cassa trimestrali, anche dell’esercizio 2025, occorre verificare se gli importi sono stati correttamente girocontati, esaminando i relativi mandati e reversali di incasso da citare opportunamente all’interno del verbale.

Per tale controllo è utile il prospetto pubblicato nel sito web della Finanza Locale, del ministero dell’Interno, sezione banche dati enti locali, sottosezione trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse, cercando il comune oggetto di interesse e selezionando le somme da recuperare con le procedure di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 228/2012.

Per quanto riguarda la verifica sul bilancio 2026/2028 si fa presente che:

• occorre scaricarsi l’allegato B) - Concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028 dei Comuni al decreto del 30 settembre 2024 “Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 200 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028” e verificare che gli importi indicati siano corrispondenti a quelli stanziati nel bilancio di previsione all’interno della missione 1, programma 3, PDC U.1.04.01.01.020;

• occorre scaricarsi l’allegato C) al decreto 4 marzo 2025 “Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 4 marzo 2025, di cui all’articolo 1, comma 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea (G.U. Serie Generale n. 93 del 22 aprile 2025)” e verificare che gli importi indicati siano corrispondenti a quelli stanziati nel bilancio di previsione all’interno della missione 20, programma 3, PDC U.1.10.01.07.001;

• occorre sempre con riferimento all’allegato C) al decreto 4 marzo 2025 che l’importo indicato per l’annualità 2025 sia corrispondente con quanto indicato nel prospetto Allegato a) Risultato presunto di amministrazione – voce “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, in questo caso tale verifica andrà effettuata anche in sede di rendiconto dell’esercizio 2025.

Infine in merito al decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 29 marzo 2024 per il concorso previsto dall’articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, si ricorda che tale disposizione è riferita solo agli anni 2024 e 2025.

