Imprese non edili, in cantiere congruità senza iscrizione alle Casse
Obbligatorio solo il Durc. Ance: «Gli operai devono risultare alle Casse edili»
Imprese non edili che svolgono attività in cantiere: per loro, quando effettuano lavori edili, è obbligatorio il Durc di congruità, ma non l’iscrizione in Cassa edile. Il principio, dal grande impatto pratico, è stato affermato dall’interpello n. 4/2025 del ministero del Lavoro. La questione nasce da una richiesta dell’Anie, la federazione delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, che chiedeva chiarimenti sulla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il Durc...