Proroga del Superbonus nel cratere sisma 2016: nasce un fondo al Mef

Una pioggia di microinterventi con la proroga del Superbonus per il cratere sismico 2016 del Centro Italia e una novità assoluta in termini di gestione delle emergenze. La bozza della legge di Bilancio 2026 mette in fila negli articoli 112, 113 e 114 gli interventi del Governo su prevenzione, ricostruzione e gestione dell’emergenza nei territori. La novità più eclatante è l’istituzione al Mef di un Fondo da 250 milioni destinati «al riconoscimento di contributi a soggetti privati finalizzati alla...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi