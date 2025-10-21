Proroga del Superbonus nel cratere sisma 2016: nasce un fondo al Mef
In tre articoli le risorse per la ricostruzione e la protezione civile
Una pioggia di microinterventi con la proroga del Superbonus per il cratere sismico 2016 del Centro Italia e una novità assoluta in termini di gestione delle emergenze. La bozza della legge di Bilancio 2026 mette in fila negli articoli 112, 113 e 114 gli interventi del Governo su prevenzione, ricostruzione e gestione dell’emergenza nei territori. La novità più eclatante è l’istituzione al Mef di un Fondo da 250 milioni destinati «al riconoscimento di contributi a soggetti privati finalizzati alla...