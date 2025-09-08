In house, danno erariale contestabile anche al collegio sindacale
Controllori condannati per il mancato controllo sulle spese di trasferta
Anche i membri del collegio sindacale, in una società in house, sono soggetti allo scrutinio della Corte dei conti per danno erariale. Così la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, con la sentenza n. 31/2025, che si esprime su un caso di risarcimento del danno erariale derivante dall’indebita corresponsione di rimborsi di spese di trasferta in una società in house al presidente del consiglio di amministrazione.
