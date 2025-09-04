Pnrr scuole nuove, contributi agli enti locali per affitti e noleggi di immobili
Per anno scolastico 2025-2026, manifestazione di interesse entro il 10 settembre; la documentazione va caricata dal 15 settembre ed entro e non oltre il 18 settembre
In riferimento alla Missione Pnrr scuole nuove (M2 – C3 – I 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”), i soli enti locali, soggetti attuatori di questa misura, possono manifestare interesse entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 10 settembre 2025 mediante compilazione e caricamento dell’Allegato 1 “Manifestazione di interesse”, accessibile dal link, per l’assegnazione di contributi per la locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari temporanee a uso scolastico...