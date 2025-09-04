Asmel, contro lo spopolamento si punta a favorire il ritorno degli «italo-discendenti»

Si chiama “ITALIE – Storie che ritornano, comunità che ripartono” il nuovo progetto promosso da Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. L’obiettivo è invertire la rotta dello spopolamento nei piccoli borghi italiani, puntando sugli italo-discendenti e restituendo centralità ai territori marginali attraverso un modello innovativo di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Il progetto si articola attraverso azioni concrete e strumenti digitali: dalla piattaforma ...