Iniziativa urbana europea, aperto il bando “Città compatte” dell’Agenda Urbana per l’Ue
Saranno accettate solo domande presentate in inglese, sul modulo disponibile sulla pagina ufficiale dedicata al partenariato Call for Partners entro il 1° ottobre
Aperto il bando per aderire al nuovo partenariato tematico dell’Agenda Urbana per l’Ue dedicato a: “Città compatte – Pianificazione urbana sostenibile e mitigazione dell’espansione urbana”.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del lavoro multilivello e multilaterale dell’Agenda Urbana Ue, che promuove la cooperazione tra città, regioni, Stati membri, Commissione europea e portatori di interesse. I partenariati tematici, già 20 dal lancio dell’Agenda, hanno l’obiettivo di affrontare sfide urbane cruciali...