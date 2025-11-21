Incentivi 2%, no alla commistione di ruoli tra chi eroga e chi riceve i bonus
Il Mit chiarisce l’obbligo di «terzietà» di chi eroga le somme e ribadisce il no ai premi per i lotti non aggiudicati
No alla commistione di ruoli al momento di distribuire gli incentivi 2 per cento. È l’importante, e logico, il chiarimento fornito dall’ufficio di supporto del Mit con il parere n. 3761/2025 in ordine alla necessaria terzietà per l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche.
Nel caso di specie con il quesito si chiede se in caso di coincidenza del ruolo di Rup con la responsabilità di...
