Incoerente e anomalo il termine del 31 luglio per la deliberazione del Dup

Sarebbe ragionevole allineare la scadenza 15 novembre, termine per l’approvazione della proposta del bilancio di previsione

di Francesco Bruno (*)

Il tema del nuovo sistema contabile Accrual è ricco di interventi propositivi e di attenzione da parte degli sponsor e degli operatori coinvolti più interessati e vicini alla cultura aziendale. Solo l’Ardel, salvo rare eccezioni, percependo le incognite e la gravosità della riforma, propone contestuali, anzi anticipate rispetto all’entrata a regime della riforma, poderose semplificazioni delle procedure relative alla contabilità finanziaria.

