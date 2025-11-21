Incoerente e anomalo il termine del 31 luglio per la deliberazione del Dup
Sarebbe ragionevole allineare la scadenza 15 novembre, termine per l’approvazione della proposta del bilancio di previsione
Il tema del nuovo sistema contabile Accrual è ricco di interventi propositivi e di attenzione da parte degli sponsor e degli operatori coinvolti più interessati e vicini alla cultura aziendale. Solo l’Ardel, salvo rare eccezioni, percependo le incognite e la gravosità della riforma, propone contestuali, anzi anticipate rispetto all’entrata a regime della riforma, poderose semplificazioni delle procedure relative alla contabilità finanziaria.
In occasione del 54° convegno annuale dei ragionieri degli...