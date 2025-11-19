Riscossione locale, rilancio impossibile senza affrontare il nodo delle banche dati
Il tema della mancata riscossione delle entrate negli enti locali è sicuramente una emergenza nazionale, e colpisce in particolare il Mezzogiorno. Si capisce, perciò, che il Governo voglia intervenire sul tema. Questo avviene nella legge di bilancio (articolo 118), nell’intento di migliorare la capacità di riscossione dei Comuni, intervenendo sulla attività di riscossione coattiva.
La norma prevede che le amministrazioni locali possano affidare a un soggetto preposto alla riscossione nazionale le ...