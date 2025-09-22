Ingegneria: Alfredo Ingletti (Oice) alla presidenza di Fidic
L’Associazione ha rappresentato l’ingegneria italiana all’assemblea di Cape Town in Sud Africa. «L’ingegneria e la consulenza italiane sono da oggi più forti a livello mondiale»
L’Oice (società di ingegneria) informa in una nota che il vicepresidente Alfredo Ingletti è stato eletto alla Presidenza di Fidic (International Federation of Consulting Engineers). «È la prima volta per l’Italia alla guida del massimo organismo internazionale di settore: l’ingegneria e la consulenza italiane sono da oggi più forti a livello mondiale», sottolinea la nota, informando che attraverso l’Oice, l’Italia ha partecipato alla conferenza Fidic, ospitata quest’anno a Cape Town dal Sudafrica...