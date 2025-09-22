Ingegneria: Alfredo Ingletti (Oice) alla presidenza di Fidic

L’Oice (società di ingegneria) informa in una nota che il vicepresidente Alfredo Ingletti è stato eletto alla Presidenza di Fidic (International Federation of Consulting Engineers). «È la prima volta per l’Italia alla guida del massimo organismo internazionale di settore: l’ingegneria e la consulenza italiane sono da oggi più forti a livello mondiale», sottolinea la nota, informando che attraverso l’Oice, l’Italia ha partecipato alla conferenza Fidic, ospitata quest’anno a Cape Town dal Sudafrica...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi