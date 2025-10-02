Foggia, al via il cantiere per il raddoppio della piattaforma logistica ferroviaria

Al via il cantiere per il raddoppio - fino a circa 21 ettari complessivi - della piattaforma logistica ferroviaria integrata di Foggia Incoronata, un investimento da 40 milioni di euro, finanziati per 27,5 da risorse del fondo Sviluppo e Coesione 2014–2020 e per la parte restante dal partenariato pubblico (2,5) e privato (10). «I lavori si concluderanno a fine 2026, inizi 2027»- spiega Armando De Girolamo, amministratore unico della Lotras, la società che gestisce la piattaforma modale già esistente...

