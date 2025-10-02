Appalti, accordo Hera-sindacati su antidunping e subappalto a cascata
La multiutility bolognese - che spende 800 milioni l’anno tra servizi e lavori - ha firmato con i sindacati un protocollo con impegni su subappalti, clausole sociali, controlli, fornitori e argine a dumping su salari e precarietà
Stretta sui subappalti, clausole sociali, migliori controlli, fornitori trasparenti e responsabili, argine a dumping sui salari e precarietà. Sono alcuni dei punti chiave messi nero su bianco nel nuovo “protocollo appalti” appena firmato dal Gruppo Hera, dalle Rsu aziendali e da nove sigle sindacali (Filctem-Cgil, Fp-Cgil, Femca-Cisl, Flaei-Cisl, Fit-Cisl, Uiltec-Uil, Uiltrasporti, Fiadel e Cisal-Federenergia). A 10 anni dal primo protocollo, che nel 2016 aveva anticipato regole poi recepite nel ...