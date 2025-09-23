Ingegneria: Oice, gare per 1,6 miliardi nei primi otto mesi (+26%)

Migliora il trend delle gare pubbliche di ingegneria e architettura: nei primi otto mesi del 2025 il valore complessivo è stato di circa 1,6 miliardi di euro, +26% rispetto allo stesso periodo 2024, rispetto a circa 1,3 del 2024 . A luglio e agosto i bandi hanno raggiunto 630,7 milioni, in crescita del 62% sull’analogo bimestre dell’anno scorso.

Secondo l’Osservatorio Oice/Informatel, il solo mese di agosto ha fatto registrare un importo totale di 450,9 milioni (+60,6% su agosto 2024, +150,7% su luglio...