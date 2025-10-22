Inverno demografico, nascite in forte calo: 1,18 figli per donna
Nei primi sette mesi un calo superiore a tutto il 2024. Con l’attuale trend per il 2025 è ipotizzabile un dato sotto i 350mila nati
L’inverno demografico accentua i suoi effetti, con un progressivo calo di nascite nel 2025. Nel 2024 sono state 369.944, -2,6% sull’anno precedente, una contrazione di quasi 10mila unità. Nell’anno in corso - comunica l’Istat - in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio le nascite sono circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%): quindi in sette mesi c’è stato un calo già molto superiore rispetto all’intero 2024. In base alle attuali dinamiche di nascite quindi per...