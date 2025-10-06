Invio all’Enea a fine intervento, ecobonus in bilico
Il tempo non gioca a favore del contribuente, che resta “sospeso” per molti anni a un giudizio tributario
Sul fronte delle imposte dirette, la distanza interpretativa tra amministrazione finanziaria e Corte di cassazione si misura in diversi ambiti.
Tra i vari temi, ricordiamo: la spettanza dell’ecobonus in caso di omesso o ritardato invio della comunicazione Enea a fine intervento (pronunce 16112, 12426, 12422 e 8019 del 2025, oltre alle 19309 e 7657 del 2024; in senso contrario, ad esempio, circolare 7/E/2018); la presunzione di “incasso...