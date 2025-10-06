Termine al 14 ottobre per le delibere 2025

Entro il 14 ottobre i Comuni devono inviare le delibere tariffarie al Mef; altrimenti, saranno inefficaci.

L’articolo 13, comma 15-ter del Dl 201/2011 e il comma 767 della legge 160/2019 prevede l’invio telematico delle delibere tariffarie Imu e Tari entro il termine perentorio del 14 ottobre, e la loro efficacia è subordinata alla loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre.

La dimenticanza implica conseguenze pesanti per i funzionari comunali, perché l’inefficacia della...