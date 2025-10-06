Vincoli di cassa, se la contabilità è errata gli equilibri saltano
L’ente si espone al rischio di utilizzare risorse non disponibili per coprire spese correnti, alterando la rappresentazione della propria situazione finanziaria
La corretta apposizione dei vincoli di cassa non è un dettaglio formale, ma un presidio sostanziale per la tenuta dei conti pubblici. Quando le entrate riscosse con specifica destinazione – mutui, prestiti o trasferimenti vincolati – vengono erroneamente considerate come cassa libera, l’ente si espone al rischio di utilizzare risorse non disponibili per coprire spese correnti, alterando la rappresentazione della propria situazione finanziaria. Il risultato è uno squilibrio che, se reiterato, può ...