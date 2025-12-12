Istruzione e ricerca, dal Cdm ok al contratto

Un mese fa l’intesa siglata con le parti sindacali all’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Ieri è arrivato anche il via libera del Consiglio dei Ministri, che ha approvato il nuovo contratto del comparto Istruzione e Ricerca: riguarda oltre 1 milione e 286mila lavoratori della scuola, università, enti di ricerca e istituzioni Afam. Si tratta di quasi il 40% dell’intera platea del pubblico impiego.

L’intesa firmata all’Aran circa un mese fa prevede per il...