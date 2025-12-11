Soggetta ai limiti di spesa di personale la quota delle multe destinata ai vigili urbani
Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti
La quota dei proventi delle sanzioni amministrative destinate dal Comune al personale della Polizia locale, seppure esclusa dal calcolo del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, deve ritenersi soggetta al vincolo posto dalla legge 296/2006 alla spesa per il personale. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione n. 403/2025.
Le norme
Partendo dall’assunto che la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative...