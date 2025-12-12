Il CommentoPersonale

Tappi generazionali e competenze da trasferire

di Antonio Naddeo e Gustavo Piga

La pubblica amministrazione italiana sta affrontando una transizione demografica senza precedenti: dei 3.738.171 (fonte Inps) dipendenti pubblici attualmente in servizio, circa 1,2 milioni lasceranno il servizio entro il 2034, configurando un turnover del 32% concentrato in un arco temporale estremamente ristretto. È una sfida che merita da subito la più alta forma di attenzione programmatica da parte del Governo.

Questa transizione non rappresenta infatti solo una sfida quantitativa di rimpiazzo ...

