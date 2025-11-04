L’Aquila e Roma: picco di denunce sul pre Covid - Firenze, borseggi record
Foggia prima per furti di auto, Pisa nelle abitazioni e Matera per gli incendi
Se la pandemia ha impresso un’accelerazione al numero di reati registrati dalle forze dell’ordine (oltre 2,38 milioni nel 2024, in salita del 3,4% sul 2019), ci sono territori che hanno registrato incrementi oltre sette volte superiori alla media nazionale: all’Aquila e Roma superano il 20 per cento. A mettere a segno l’aumento più marcato è stata la provincia dell’Aquila con 7.877 reati denunciati dalla polizia all’autorità giudiziaria, in aumento de 26,5% rispetto al 2019, con un salto dell’11,...
Criminalità, le grandi città chiedono risorse al Governo
di Marta Casadei e Michela Finizio