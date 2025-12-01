La Qualità della vita abita nelle province intermedie
Territori premiati nell’analisi storica dai valori utilizzati in Ricchezza e consumi e Ambiente e servizi
Si vive meglio nelle province di medie dimensioni che nei territori delle grandi aree metropolitane. Parte dall’interrogativo da cui ha preso le mosse oltre trent’anni fa l’indagine della Qualità della vita («Dove si vive meglio?»), l’idea di misurare le performance ottenute negli ultimi sette anni dai territori italiani suddivisi in base alla popolazione residente. Dal 2019 ad oggi le province intermedie (con più di 300mila abitanti, ma meno di un milione) hanno ottenuto il punteggio medio più elevato...