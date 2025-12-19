Whistleblowing, l’Anac punta su gestore autonomo e tempi certi di risposta
Le linee guida Anac 2025 sui canali interni di segnalazione whistleblowing, pubblicate lo scorso 12 dicembre, confermano gli obblighi del decreto 24/2023 e spiegano come attuarli in modo uniforme. L’impatto principale riguarda l’individuazione di un gestore autonomo, tempi certi di risposta e una gestione ordinata delle pratiche, con tutela effettiva della riservatezza.
Ogni ente deve nominare un gestore del canale interno, persona o ufficio dotato di autonomia e competenze adeguate; può essere anche...