Lavoro straordinario, inconferibilità dell’incarico, errore scusabile ed esclusione dal concorso
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Lavoro straordinario senza autorizzazione formale
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 17 ottobre 2025, n. 27767, ha ribadito che il diritto al compenso per lavoro straordinario richiede sempre una specifica autorizzazione preventiva o quantomeno postuma ma espressa.
Non basta, quindi, che le ore eccedenti risultino dal prospetto presenze o che siano citate in un...