Dichiarazioni Imu, dalla Cassazione nuovo ostacolo alla lotta all’evasione
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 26921/2025; Nt+ Enti locali & Edilizia di martedì scorso) non sussisterebbe l’obbligo di presentazione della dichiarazione nel caso in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore, in ragione dell’irrilevanza della dichiarazione tutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare sia già a conoscenza dell’ente impositore...
