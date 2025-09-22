Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti
Tassa sui rifiuti – Contenzioso tributario – Atti qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione – Atti contenenti pretesa tributaria definita – Ininfluente assenza intimazione pagamento o prospettazione azione esecutiva – Avviso di accertamento, successivo ad avviso di pagamento bonario, equivalente a “ripetizione”
La Sezione ha evidenziato che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19...