I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti

di Carmelo Battaglia

Tassa sui rifiuti – Contenzioso tributario – Atti qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione – Atti contenenti pretesa tributaria definita – Ininfluente assenza intimazione pagamento o prospettazione azione esecutiva – Avviso di accertamento, successivo ad avviso di pagamento bonario, equivalente a “ripetizione”

La Sezione ha evidenziato che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19...

