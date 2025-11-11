Le ultime pronunce in materia di edilizia e urbanistica
Opere abusive – Acquisizione dell’area di sedime –– Art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 – Inesatta delimitazione – Effetti
Nel procedimento ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, l’effetto acquisitivo automatico riguarda le opere abusive e la relativa area di sedime, la cui individuazione può desumersi dagli atti senza necessità di specifica motivazione. La mancata precisa delimitazione della ulteriore area pertinenziale impedisce l’acquisizione di quest’ultima per difetto di identificazione dell...