Le ultime pronunce in materia di responsabilità sanitaria

Responsabilità sanitaria – Riparto dell’onere della prova – Nesso causale – Prova dell’inadempimento a carico del paziente – Onere della struttura di dimostrare la causa non imputabile – Valenza probatoria della CTU quale accertamento tecnico di fatti non percepibili dal giudice

In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la Sezione ha ricordato che il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l’inadempimento dei sanitari e l’evento dannoso, mentre incombe sulla struttura...