Locali e impianti sportivi, operative le semplificazioni: per l’apertura basta la Scia
Gli snellimenti procedurali e il taglio dei tempi sono previsti dal Dl Semplificazioni convertito in legge, che ha reso strutturali le agevolazioni introdotte dopo il Covid
La Scia presentata dal privato per l’apertura di locali di intrattenimento pubblico, come le sale da ballo, le discoteche, le sale da gioco e gli impianti sportivi, deve intendersi accolta dopo 30 giorni di silenzio del Comune. A stabilirlo, dimezzando i tempi di reazione dell’amministrazione che erano fissati a 60 giorni per i locali di intrattenimento, è il Ddl Semplificazioni diventato legge. La norma fa salve le disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), per cui i...