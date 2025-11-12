Manfredi: «Su sicurezza, welfare e casa serve più spinta in manovra»

«I Comuni hanno dimostrato di essere l’amministrazione più efficace nella rapidità e qualità della spesa Pnrr, e a livello di comparto stanno migliorando i loro bilanci come mostrano il debito in discesa e l’avanzo in aumento. Quindi ora possono rivendicare più autonomia finanziaria, e chiedere che il finanziamento diretto dalla Ue sperimentato con Next Generation sia replicato nel bilancio pluriennale e nelle regole dei fondi di coesione».

