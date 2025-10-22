Enti in dissesto, i limiti di spesa per il personale a tempo determinato si estendono anche ai dirigenti
Corte dei Conti: ciò che rileva è la sola tipologia contrattuale prescindendo dalla prestazionee dalla modalità di inserimento del lavoratore nell’organizzazion
Negli enti locali in dissesto gli incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, soggiacciono ai limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010?
Con delibera n. 105/2025/Par la Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti risponde al quesito posto da un sindaco di un ente locale in dissesto affermando che assunzioni fatte ai sensi dell’art. 110, comma 1 del d.lgs. n. /267/2000 soggiacciono ai limiti del d.l. n...